'Echte shit' in museum Boijmans

In Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam opent dit weekend een expositie met reuzendrollen. Het gaat om een expositie van een club Weense kunstenaars, die houden van controversiële kunst.

Gelatin is wereldberoemd om hun rebelse en humoristische tentoonstellingen. Zo maakten ze een sculptuur van urine bij de Biënnale in Moskou, een menselijke verjaardagstaart in Londen en een lift die op menselijke spierkracht werkte in Los Angeles.



'Big shit'

In Rotterdam hebben ze vier gigantische drollen geproduceerd. De kunstwerken zijn niet echt gemaakt van uitwerpselen, maar ze lijken er wel op. Ze zijn 4 tot 20 meter hoog. "Soms doe je nu eenmaal letterlijk wat je zegt", grijnst kunstenaar Florian Reither. "Dit is een enorme ruimte. 'We need to make some big shit', zeiden we tegen elkaar. En dat hebben we dus maar gedaan."

Gelatin maakte al eens een boekje met de letters van het hele alfabet in drolvorm. Dat waren wel echte drollen, zelf geproduceerd. "Daar hebben we vijf jaar over gedaan."

"In de psychoanalyse zien ze de drol als het eerste object dat de mens maakt. En het is het eerste cadeau dat je aan je ouders geeft: 'kijk eens wat ik heb gedaan!'. Maar het is ook zo dat iedere drol hetzelfde is, van welk ras of geslacht je ook bent. Dus het is een heel democratische tentoonstelling."

Naaktpak

Bezoekers kunnen bij binnenkomst een naaktpak aantrekken. Zo worden ze onderdeel van de tentoonstelling. "Als je met tien mensen in zo'n pak rondloopt, heb je meteen als een fantastische sfeer", aldus de kunstenaar.

Directeur Sjarel Ex zegt blij te zijn dat Gelatin nu in Boijmans exposeert. "We zaten al lang achter ze aan. Ze zijn spannend en confronterend." En al zullen critici zeggen dat dit 'echt shit' is, dat heeft volgens hem dan ook wel weer wat. "Dan zijn haters en liefhebbers van dit soort kunst het eindelijk een keer met elkaar eens."

Is het niet ook een lange neus naar de kunst? "Jazeker. Ook als kunstenaar kun je kunst verwerpen. Dit past in de traditie van kunstenaars als Duchamp, die een toiletpot aan de muur hing en zich afvroeg: is dit kunst? Het is dadaïstische, anarchistische kunst. Ik vind het belangrijk dat we ook daar plaats aan bieden in dit museum."

"We zoeken graag de grenzen op", besluit Florian Reither. "Uiteindelijk gaat het erom wat je met je leven wilt doen. Maak je een nieuwe, grote auto of ga je een beetje dollen met poep? Het laatste is een stuk relaxter."

De tentoonstelling van Gelatin is te zien van 19 mei tot en met 12 augustus.