Foodtruckfestival Trek opent het 'vreten, zuipen en zie maar hoe je thuis komt'-wijkpark seizoen met een heuse lustrum-theater editie in het Blijdorpse Vroesenpark

Op last van enkele kritische partijen in de raad, waardonder de Partij voor de Dieren is het reizende food & beverage- oftewel 't mobiele eten en drinkencricus wel aan strengere restricties qua duurzaamheid, parkonderhoud en veiligheidsbeleid gehouden.

Gedurende deze zware gelegenheidstaak wordt Trekgelegenheidsburgervaar van der Aar in onderhavig verantwoordelijke ordehandhavingsfunctie bijgestaan door niemand meer dan vlogteling Jack F Kerklaan