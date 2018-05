Studenten herbouwen duizend jaar oud huis in Vlaardingen

In de Vlaardingse Broekpolder wordt hard gewerkt aan de herbouw van een huis uit het jaar 1018. Het project is onderdeel van het herdenkingsjaar dat Vlaardingen uitgebreid viert. Duizend jaar geleden werd in de Broekpolder de Slag bij Vlaardingen uitgevochten met Dirk III als grote winnaar.

Enkele jaren geleden werd in het Vlaardingse buitengebied al een huis uit het stenen tijdperk nagebouwd, vooral voor educatieve doeleinden. Ditmaal gaat het om twee gebouwen uit de Middeleeuwen.

Markthal

De restanten daarvan zijn gevonden en opgegraven in Spijkenisse en Rotterdam op de plek van de Markthal. Op basis van deze vondsten worden de huizen met traditioneel gereedschap herbouwd in Vlaardingen.

Archeologisch bouwer Leo Wolterbeek is sinds deze week bezig met de eerste constructies. Een aantal Leidse studenten archeologie werkt er vlijtig aan mee. "Het mooie is dat we nu ook met handgereedschap werken dat op basis van opgravingen is nagemaakt", zegt Wolterbeek.

"We zijn nog wel een paar maanden bezig voordat het dak er op kan, maar tijdens de viering van de Slag bij Vlaardingen begin juni is al een fraai staketsel te zien van zo'n 6 meter hoog."

Blaren

De studenten werken zich ondertussen de blaren op de handen want het nagemaakte gereedschap is niet bepaald ergonomisch. "Het is lekker om even uit de collegebanken weg te zijn, die blaren nemen we op de koop toe", lacht een hout schavende studente.

Naast het huis dat momenteel wordt herbouwd komt een nog groter exemplaar waarvan de resten in Spijkenisse zijn aangetroffen. "Het wordt een unieke plek hier in de Broekpolder, ter lering en vermaak", zegt archeloog Wolterbeek.

Funda

Een gasaansluiting komt er niet. "Nee, ze waren op dat punt hun tijd vooruit", lacht Leo Wolterbeek. "En ook op Funda zul je 'm niet zien, veel te duur."