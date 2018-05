Tegenstanders zonnegaarde Goudswaard laten van zich horen

De plannen voor een zonnegaarde met ruim tweeduizend zonnepanelen bij Goudswaard zorgen voor veel protest. De panelen moeten op een stuk landbouwgrond van veertien hectare aan de Langeweg komen. Tijdens een hoorzitting bij de gemeente Korendijk lieten omwonenden en natuurorganisaties weten fel tegen te zijn.

Naast LTO Noord, Hoekschewaards Landschap, het Dijkenoverleg Korendijk en de Stichting tot Behoud van de Hoeksche Waard als Polderlandschap (BHWP) kwamen er 27 bezwaren binnen van omwonenden.

Onaangenaam verrast

Zij werden onaangenaam verrast door de berichten over de zonnegaarde en nemen dat de gemeente zeer kwalijk.

De aankondiging voor de aanvraag van de omgevingsvergunning stond alleen in het huis-aan-huisblad. “Maar die wordt bij ons aan de Oudendijk heel vaak niet eens bezorgd”, gaven de dijkbewoners aan. “We wisten dus van niks en waren bijna te laat met bezwaar maken.”

Rare spelletjes

Een “Wild West-actie van de wethouder”, noemt Johan van Driel van LTO Noord het. En Klaas Aantjes van Fjordenstal de Sandeehoeve heeft het gevoel dat dit “er nog snel even voor de herindeling dooreen gejast wordt. Rare spelletjes van de gemeente!”

Over de locatie zijn de tegenstanders duidelijk. “Totaal ongeschikt. Het ligt naast een stilte- en natuurgebied.” Ook is er de angst dat het zonneveld in de toekomst alleen maar uit zal breiden.

Nationaal landschap

“Dit is Nationaal landschap en we hebben de plicht om dit zo goed mogelijk aan het nageslacht over te dragen”, vindt Hilda Themans van het BHWP.

De gemeente Korendijk heeft beloofd binnen zes weken met een reactie te komen op de bezwaren. “We zullen dit tot het uiterste bevechten”, belooft Klaas Aantjes namens de omwonenden.