'Roze Kaart' wijst lhbti'ers de weg in Rotterdam

Lhbti'ers in Rotterdam kunnen vanaf nu gemakkelijker de weg vinden naar voorzieningen die speciaal op hen zijn ingericht. De Roze Sociale Kaart Rotterdam is een site met alle plekken in de stad waar lhbti'ers elkaar kunnen ontmoeten.

Niet alleen lhbti-vriendelijke ontmoetingsplekken, ook organisaties die gespecialiseerde hulp, ondersteuning en deskundigheid bieden staan op de roze kaart. De site is gemaakt door bureau voor gelijke behandeling RADAR, in opdracht van de gemeente Rotterdam.

Donderdag werd de website gelanceerd in Kantine Walhalla, op de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie 2018.

Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenderpersonen en mensen met een intersekseconditie hebben nog altijd te maken met veel vooroordelen en soms zelfs geweld. Uit recent onderzoek blijkt dat veel lhbti'ers op straat nog altijd op hun hoede zijn, uit angst voor negatieve reacties.

Bericht gaat verder onder deze tweet



Alle organisaties in Rotterdam die zich (ook) richten op lhbti’ers krijgen een plek op de Roze Sociale Kaart Rotterdam. Van sportclub Ketelbinkie, Roze in Blauw, COC Rotterdam tot The Hang-Out 010. De verschillende plekken en voorzieningen zijn ingedeeld in categorieën als vrije tijd, veiligheid en gezondheid.