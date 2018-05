Gouwe ouwe Glas- zo u wilt Gall & Gall-bak 40 jaar

De Glasbak als recycle-symbool bestaat vandaag op de kop af 40 jaar.

Dankzij deze glas- of de Gall & Gallbak zoals ie in de volksmond is gaan heten, voert Nederland sinds jaar en dag de mondiale 'wecycle' circulaire economie-lijstjes aan.

Het burgerinitiatef uit het Brabantse Den Bosch was voor het in Rotterdam gevestigde NedVang (van Afval naar Grondstof)bureau en hun creactieve kunst-makelaarsequivalent Arttenders aanleiding deze robuuste duurzaamheidsvoorloper 's flink in het zonnetje.

Onder het mom van 't is toch allemaal goud wat er al veertig jaar blinkt en stinkt, was de Binnenrotte zojuist de plek van de uitstek om bij Station Blaak, die men in het bijnameritis-jargon ook wel als de Pedaalemmer beschimpt, een compleet gepimpte bak voor de vereer-aandachtrekkerij te presenteren qua onververen.

Vloggert Jack F Kerklaan was bij het placeren....