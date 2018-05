Sparta gelijk in Emmen na cruciale rol scheidsrechter bij videobeelden

De eerste confrontatie van de nacompetitiefinale tussen FC Emmen en Sparta is donderdagavond in Drenthe zonder winnaar geëindigd (0-0). Niet de uitgangspositie van de Rotterdammers, maar een opmerkelijke beslissing van de scheidsrechter op basis van videobeelden was na afloop van het duel het onderwerp van gesprek.

In de beginfase kreeg Sparta twee aardige kansen. Robert Mühren was na acht minuten het eindstation van een mooie Rotterdamse aanval, maar de Volendammer stuitte op FC Emmen-keeper Dennis Telgenkamp. Twee minuten later ging een poging van Kenneth Dougall, die opereerde als centrale verdediger, net naast het Drentse doel.

De grootste kans was echter voor de thuisploeg. Anco Jansen had een goede kopbal in huis, maar Leonard Nienhuis redde in de dertiende minuut op stijlvolle wijze. Vervolgens werkten FC Emmen en Sparta een povere eerste helft af, waarin de spanning vergoedde een hoop. Al scoorde Fred Friday een minuut voor de rust bijna de openingstreffer.

Bizarre rol videoscheidsrechter

Maar de Video Assistent Referee (kortweg VAR) speelde de hoofdrol in de tweede helft. Na een matige vrije trap van de Rotterdammers bleek Stijn Spierings in het strafschopgebied van FC Emmen overduidelijk te zijn vastgehouden door Alexander Bannink. Scheidsrechter Allard Lindhout liet de VAR naar dit moment kijken, maar tot ieders verbazing zag hij geen strafschop in deze fase.

Na dit moment was de grootste kans voor Sparta. Friday hield in de 69e minuut goed het overzicht en zag Mühren helemaal vrij staan, maar vlak voor het doel van Telgenkamp knalde de huurling van Zulte Waregem de bal hard over. FC Emmen was beter, maar scoorde ook niet.

Voor Sparta is het noodzaak om komende zondag op Het Kasteel te winnen van FC Emmen. Wanneer de Drenten scoren, dan moeten de Rotterdammers minstens één goal meer maken. Bij een gelijkspel met doelpunten of een nederlaag is de ploeg van trainer Dick Advocaat gedegradeerd.

FC Emmen - Sparta 0-0 (0-0)

Opstelling Sparta: Nienhuis; Holst, Fischer, Dougall, Floranus; Duarte, Mühren, Sanusi; Verhaar (73' Dos Santos), Friday, Spierings (82' Van Moorsel)