Sparta-trainer Advocaat ontstemd over arbiter na videobeelden

Het 0-0 gelijkspel van Sparta op bezoek bij FC Emmen stemt trainer Dick Advocaat 'op zich tot tevredenheid'. De Kleine Generaal hoopt zondag het thuisvoordeel te pakken, maar hij zag ook dat scheidsrechter Allard Lindhout de Rotterdammers onterecht geen strafschop gaf na het zien van videobeelden. "Dit kun je gelijk afschaffen", was zijn reactie bij RTV Rijnmond.

Advocaat zag meteen dat het vastpakken van FC Emmen-speler Alexander Bannink van Stijn Spierings een penalty was. Maar hij wilde echter niet te veel over deze opvallende fase zeggen. "Laat ik maar mijn mond houden, er is nog een wedstrijd", aldus de trainer van Sparta. Lindhout gaf na afloop van de wedstrijd toe dat hij fout zat.

De Haagse trainer zag zijn ploeg tegen FC Emmen hard werken. Hij was tevreden over doelman Leonard Nienhuis. Al ergerde Advocaat aan een aantal spelers, dat geen goed niveau haalde: "Ik had wel meer pijn aan mijn ogen van sommige spelers."

Wat Advocaat nog meer te vertellen na afloop van FC Emmen-Sparta (0-0), zie je in het bovenstaande interview met Ruud van Os.