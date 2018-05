Werknemers Arriva hebben nieuwe cao

Voor ongeveer duizend werknemers van vervoerders Arriva en Keolis is een nieuwe cao afgesloten. Het gaat om mensen die werken in het 'multimodaal' vervoer, dat is vervoer over regionaal spoor, al dan niet in combinatie met busvervoer. Ze zijn actief als treinmachinist, steward of buschauffeur op bijvoorbeeld de MerwedeLingelijn .

Volgens de FNV krijgen de werknemers er per 1 januari van dit jaar 2 procent loon bij en per 1 april van dit jaar nog eens 1 procent. Machinisten krijgen een toeslag, die oploopt van 3 euro per dienst in 2018, via 6 euro in 2019 tot 9 euro in 2020. Bij twintig diensten in de maand gaat het om 180 euro extra inkomen. Ook zijn er tegemoetkomingen voor 55-plussers.

De FNV is blij met het resultaat, dat is bereikt "na heel lang onderhandelen en een serieuze actiedreiging", zegt bestuurder Pieter Beuzenberg van FNV Vervoer.

De cao Multimodaal is een andere cao dan die in het streekvervoer. Die geldt voor 12.000 mensen en is momenteel inzet van stakingsacties.