Havendag Middelharnis gaat na overleg toch door

De Menheerse Havendag in Middelharnis gaat dit jaar toch door. Nadat de verantwoordelijke stichting eerder had laten weten af te zien van de organisatie van de dag, staan de neuzen na 'constructief overleg' weer dezelfde kant op.

De Havendag stond op losse schroeven, omdat het de organisator van de eerdere jaren, de Menheerse Werf, allemaal te veel werd. Ook waren er misverstanden over de verdeling van het budget , in totaal 10 duizend euro. De gemeente Goeree-Overflakkee wilde het beschikbare geld over meerdere partijen verdelen.

De stichting liet vorige week weten dat de Havendag niet door kon gaan, maar de gemeente heeft alle partijen bij elkaar gebracht voor een bespreking. Tijdens die bijeenkomst bleek het belang van de bezoekers van de Havendag voorop te staan.

"Het kan gewoon niet zonder", zegt Peter van Helden van Stichting Hart van Goeree-Overflakkee. Volgens Van Helden is wat tot nu toe al was geregeld goed overgedragen aan de nieuwe stichting. Wel moet er opnieuw een vergunning worden ingediend. "Er zijn al een heleboel dingen in werking gezet, daar moeten wij op inhaken", zegt Van Helden.

Erg veel zal er niet anders zijn dan voorgaande jaren, hooguit gaat niet precies alles op dezelfde manier door. Van Helden denkt niet dat de verschillen merkbaar zijn voor het publiek. "De één komt omdat er bootjes varen, de ander omdat er kermis is, of een braderie, of muziek. Er is van alles wel wat, alleen misschien iets minder groot."

De Havendag vindt plaats op 1 en 2 juni 2018 in Middelharnis.