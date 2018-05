Van der Ende over niet gegeven penalty aan Sparta: 'Slecht voor het voetbal'

Na afloop van FC Emmen-Sparta (0-0) ging het vooral over de niet gegeven strafschop aan de Rotterdammers door scheidsrechter Allard Lindhout, die een overtreding van Alexander Bannink op Stijn Spierings na het zien van videobeelden niet bestraft. Mario van der Ende, voormalig arbiter, snapt niets van deze beslissing. "Het was honderd procent een strafschop", zegt hij op Radio Rijnmond.

Van der Ende vindt dat er absoluut geen sprake was van een overtreding door Spierings. Hij is van mening dat dit systeem moet worden verbeterd: "Het is voor mij nogmaals weer een gegeven dat de kwaliteit, zowel van de arbiter op het veld als de videoreferee, aanwezig moet zijn om hiermee verder te gaan. Dit is slecht voor het voetbal."

Lindhout kreeg andere beelden te zien dan de televisiekijker thuis. "Er waren zulke duidelijke beelden voorradig. Het is onbegrijpelijk dat die niet aan de scheidsrechter zijn getoond", aldus Van der Ende.