Deel dit artikel:











Hells Angels-kopstukken: wij zijn onschuldig Arrestaties bij het Van der Valk Hotel. Foto: ooggetuige Wim

Drie kopstukken van de Haarlemse chapter van de Hells Angels zeggen dat justitie in hun strafproces doorlopend zaken uit hun verband trekt. De bendeleden zouden onder meer betrokken zijn geweest bij een massale vechtpartij in en bij Hotel Van der Valk in Rotterdam-Blijdorp.

Gasten van het hotel zaten op 7 april 2016 te eten in het restaurant toen opeens tientallen leden van de Hells Angels en Mongols elkaar te lijf gingen . Er werd ook geschoten. Sommige hotelgasten vluchtten in paniek naar hun kamers. Nu, ruim twee jaar na het geweld, staan drie van hen terecht in de extra beveiligde gerechtsbunker in Osdorp. Ze wezen donderdag nagenoeg alle beschuldigingen aan hun adres van de hand. Het gaat om chapterpresident Lysander de R. (36) en zijn vermeende secondanten Ricardo van der H. (43) en Frank L. (38). Zij werden eind januari vorig jaar aangehouden bij een gecoördineerde actie tegen de motorclub, waarbij de volledige chapter werd opgerold. De drie worden verdacht van geweldpleging, afpersing, bedreiging, wapenbezit en deelname aan een criminele organisatie. Maar volgens het drietal heeft justitie afgeluisterde gesprekken "uit hun context gehaald" en zijn "onjuiste conclusies" getrokken. Het proces gaat 31 mei verder. Op 13 juni worden de strafeisen uitgesproken. Uitspraken zijn 18 juli. De politie kamt het hotel uit na de vechtpartij: