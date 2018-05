Deel dit artikel:











Nederland O17 EK-finalist na strafschoppen Het logo van de KNVB

De voetballers van Nederland O17 hebben donderdagavond op het EK in Engeland de finale gehaald. In de halve finale werd het gastland na een 0-0 via strafschoppen uitgeschakeld.

Oranje won de strafschoppenreeks met 6-5. Bij de Nederlandse ploeg stonden Feyenoord-jeugdspelers Joey Koorevaar, Wouter Burger en Ramon Hendriks en Crysencio Summerville opgesteld. Spartaan Elayis Tavsan viel later in. Doelman Koorevaar stopte de zesde penalty van de Engelsen. Burger, Hendriks en Tavsan schoten vanaf elf meter raak. Zondag is de finale van het EK voor spelers onder de zeventien jaar. Dan is Italië de tegenstander voor Nederland.