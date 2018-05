Feyenoord oefent weer tegen SDC Putten

Feyenoord oefent op zaterdag 30 juni bij SDC Putten. De Rotterdammers speelden afgelopen zomer ook een vriendschappelijk duel tegen de hoofdklasser uit Gelderland. Toen trok de wedstrijd vijfduizend toeschouwers.

Het duel begint om 14:30 uur. Onduidelijk is nog of dit het eerste oefenduel van Feyenoord is voor komend seizoen.