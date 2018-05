Laros: 'Hoop op resultaat, niet op vervelende discussie'

Manfred Laros, directeur van Sparta, heeft donderdagavond na afloop van de nacompetitiewedstrijd tegen FC Emmen (0-0) gesproken met de KNVB. Hij zocht contact met manager competitiezaken Jan Bluyssen en Gijs de Jong, operationeel directeur betaald voetbal. "Dit gaan we niet langer accepteren", zegt Laros tegen RTV Rijnmond.

Bij de directeur van de Kasteelclub heerste boosheid na de wedstrijd. "De KNVB begrijpt de teleurstelling, maar wat koop je ervoor? Je kunt de wedstrijd natuurlijk niet terugdraaien. Maar ik vind dat je duidelijk een signaal moet geven, zoals bij Jeffrey Chabot en Michiel Kramer. Toen hebben we ook contact gehad en vervelende discussies gevoerd", zegt Laros. "Uiteindelijk hebben we excuses aan de club en supporters ontvangen. Ik denk dat dit het minste is wat je kunt doen."

'Later moment met KNVB om tafel'

Verdere stappen gaat Sparta op dit moment nog niet nemen. Laros kreeg begrip van de KNVB en wil later met de voetbalbond hierover om tafel. Ten aanzien van deze wedstrijd is de kous af, zegt Laros. "Dat de KNVB hier iets mee moet, dat moet duidelijk zijn. Maar dat geldt ook voor Sparta."

