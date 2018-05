Neptunus nog altijd ongeslagen in hoofdklasse

Curaçao Neptunus in 2018

Curaçao Neptunus heeft donderdag de tiende zege van het seizoen in de hoofdklasse geboekt. De Rotterdamse honkballers versloegen in eigen huis Glaskoning Twins uit Oosterhout met 8-2.

Na de eerste inning waren de bordjes nog in evenwicht (2-2), maar de mannen van coach Ronald Jaarsma scoorden in de daaropvolgende inning vier runs (6-2). De overige punten werden in de derde en zevende inning gemaakt.

Neptunus is na tien duels met twintig punten lijstaanvoerder. De Rotterdammers wonnen tot nu toe elk duel. L&D Amsterdam Pirates achtervolgt op de tweede plaats met twee punten minder.