Meer plek én biodynamische verlichting in nieuwe meldkamer 112

De oude en nieuwe meldkamer van de politie in het World Port Center

Sinds een paar dagen is de samengevoegde meldkamer van de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid in gebruik. De meldkamer voor 112-meldingen is ondergebracht op de 21ste verdieping van het World Port Center in Rotterdam.

De hypermoderne werkplek biedt onderdak aan de centralisten voor de politie-, ambulance- en brandweerdiensten. De nieuwe meldkamer Rotterdam telt 70 meldtafels, 28 meer dan de oude meldkamers hadden. De kosten van de nieuwe meldkamer bedragen 12 miljoen euro.

Uitstel

Het samenvoegen van de meldkamers is enkele maanden uitgesteld vanwege problemen met het communicatiesysteem C2000. "De nieuwe meldkamer was al voorzien van het nieuwe C2000-systeem", aldus Sjaak Seen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

"Als je dat wilt gebruiken, dan moet je 100 procent zeker zijn dat het werkt. En dat was nog niet in orde. Daarom hebben we besloten om voorlopig nog gebruik te maken van het bestaande systeem dat goed functioneert."

De nieuwe meldkamer is voorzien van de modernste snufjes, waaronder biodynamische verlichting. Deze zorgt ervoor dat de kleur en intensiteit van zonlicht wordt nagebootst in de kantoorruimte. Seen: "Op deze manier blijven de medewerkers fitter bij onregelmatige diensten."