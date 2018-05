Megaoperatie Erasmus MC van start

De eerste patiënt is aangekomen in het nieuwe ziekenhuis. Foto: Erasmus MC

Het is een spannende dag voor de medewerkers en patiënten van het Erasmus MC in Rotterdam. Vrijdag staat de grootste verhuizing in de geschiedenis van het ziekenhuis op het programma. Meer dan driehonderd patiënten, alle apparatuur, meubilair en techniek worden overgebracht naar de nieuwe locatie aan het Dr. Molewaterplein in Rotterdam.

Ook meer dan vijftig patiënten van De Daniel den Hoed in Rotterdam-Zuid verhuizen deze dag naar het splinternieuwe gebouw. Het instituut sluit vrijdag voorgoed de deuren aan de Groene Hilledijk. De Daniel den Hoed wordt gevestigd op de twaalfde verdieping van het Erasmus MC.

Voor Ada Langendoen van de afdeling Interne Oncologie in de Daniel den Hoed is het een speciale dag. "Ik heb hier 25 jaar gewerkt. Maar het is goed zo. Het is een heel mooi nieuw gebouw. Dat heeft veel voordelen voor onszelf en voor de patiënten om goede zorg neer te zetten."

"Afscheid nemen kost een beetje tijd", zegt Ada over haar vertrouwde werkplek. "Maar we zijn heel positief. Iedereen is ermee bezig. Het is belangrijk dat we het met elkaar doen, en niet alleen."

Ze heeft vertrouwen in de nieuwe locatie. Maar het afscheid nemen van de locatie aan de Groene Hilledijk stelt ze nog even uit. "Ik blijf tot de laatste patiënt weg is vanmiddag, en dan ga ik ook naar de nieuwbouw."

Colonne

Deze vrijdag rijden er de gehele dag aangepaste verhuiswagens met patïenten in een colonne naar de nieuwe locatie. De eerste wagen is om 08:00 uur vertrokken. Om de verhuizing voor de patiënten zo comfortabel mogelijk te maken, zijn er op de weg een aantal maatregelen genomen.

Zo wordt tijdens de verhuizing een groene golf ingesteld, waardoor de auto's in een keer kunnen doorrijden. Ook worden er tachtig verkeersregelaars ingezet. De laatste patiënt die overgebracht wordt, zal met toeters en bellen onthaald worden aan het Dr. Molewaterplein.

De verhuiswagens zijn voor de gelegenheid omgebouwd. In elke wagen passen vier bedden. Hoewel de verhuiswagen geen ramen heeft, kunnen de patiënten toch zien waar ze rijden: er is een scherm ingebouwd die zicht geeft op de weg.