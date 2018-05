Eerste patiënten Daniel den Hoed aangekomen op nieuwe locatie

De eerste patiënten van de Daniel den Hoed in Rotterdam zijn aangekomen op de nieuwe locatie van het Erasmus MC. De eerste speciaal omgebouwde verhuiswagen vertrok vrijdagochtend vanaf de Groene Hilledijk in Rotterdam-Vreewijk en kwam iets na 08:00 uur aan bij het nieuwe ziekenhuis.

"We lopen iets voor op schema, en dat is goed", zegt Professor Stefan Sleijfer van de afdeling Interne Oncologie. "We zijn fanatiek van start gegaan vanochtend."

De patiënten worden in een colonne naar het nieuwe ziekenhuis aan het Dr. Molewaterplein gebracht. De Daniel den Hoed komt in dat ziekenhuis op de twaalfde verdieping.

Om de verhuizing voor de meer dan vijftig patiënten zo comfortabel mogelijk te maken, zijn er onderweg een aantal maatregelen genomen. Er zijn speciale verhuiswagens met artsen en verpleegkundigen aan boord, er worden meer dan tachtig verkeersregelaars ingezet en ook politie en ambulance rijden mee in de colonne.



Betere omstandigheden

De verhuizing naar de nieuwbouw is volgens Sleijfer noodzakelijk om topkwaliteit zorg te kunnen blijven bieden. "Het geeft een boost aan de kwaliteit. Het worden betere omstandigheden en een betere kwaliteit van zorg."

"We gaan met een nostalgisch gevoel weg. Het is net als het ouderlijk huis verlaten: het was een mooie tijd, maar nu gaan we door", zegt Sleijfer.