Kijk FC Rijnmond en win kaarten voor Sparta- FC Emmen

Sparta - FC Emmen is uitverkocht, maar jij kunt er zondagmiddag toch bij zijn op Het Kasteel. In onze voetbaltalkshow FC Rijnmond geven wij vrijdagmiddag de laatste kaarten weg voor de finale van de play-offs.

Adri van Tiggelen en Aad Andriessen schuiven vrijdagmiddag aan in onze voetbaltalkshow. Met hen blikken wij terug op de heenwedstrijd in Drenthe, en vooruit op de cruciale return in Spangen van komende zondag.

Er zijn geen kaarten meer te krijgen, maar presentator Bart Nolles geeft in FC Rijnmond de laatste 4 kaarten weg. Kijk mee naar ons Facebook kanaal vanaf 16:00 uur, of gewoon naar de reguliere televisie-uitzending die om 17:15 uur begint.