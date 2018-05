Patiënt John vlogt over zijn verhuizing naar de nieuwe locatie: 'Once in a lifetime'

De Bredase John Polling maakt de verhuizing van de oude locatie van de Daniel den Hoed naar de nieuwe locatie vrijdag zelf mee en vlogt erover. Hij ligt sinds kerst met tussenpozen in het ziekenhuis aan de Groene Hilledijk en kijkt uit naar de verhuizing naar het Dr. Molewaterplein.

"Het is een unieke gebeurtenis", vertelt Polling over de megaoperatie . Hij heeft acute myeloide leukemie en ligt al 55 dagen in hetzelfde kamertje. "Het uitzicht dat ik de afgelopen tijd heb gehad, gaat verdwijnen. Dit is een prachtige dag en een once in a lifetime-gebeurtenis."



Polling heeft zijn uitzicht de afgelopen maanden zien veranderen. "Toen ik hier kwam, stond er helemaal niks. Maar inmiddels zijn er zo'n veertig huizen gebouwd. Dat was heerlijk om mee te maken."



De eerste patiënten van de Daniel den Hoed zijn inmiddels aangekomen op de nieuwe locatie. John wordt later vandaag naar het nieuwe ziekenhuis gebracht.

Meer vlogs van John volgen gedurende de dag.