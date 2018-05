Bij handhaving Spartasnoep in productie bij Bonbon Aparte

Als de Kasteelclub zich zondag ten koste van Emmen weet te handhaven in de Eredivisie neemt Rotterdammertjes-producent Olaf Ouwerkerk bij de Napoleon Bonbon Aparte-fabrikant Spartabouwsteensnoepjes in productie.

Die belofte doet de verstokte Feyenoord-fan en Tele 2-marketeer, die Rotterdam als dé voetbalstad van Nederland en met name Sparta als oudst profclub van de stad een meer dan warm hart toedraagt.

Het Rotterdamse bouwsteen-snoep met kaneel-mintsmaak is sinds vorig jaar een dusdanig doorslaand succes dat er inmiddels ook een Feyenoord-variant van op de markt is, die helemaal met duizenden doosjes tegelijk over de toonbank gaat.

Bij de zuurtjes-fabrikant staat het lopende band-apparaat paraat om bij winst en natuurlijk de financieel uiterst noodzakelijke handhaving zondag, er de komende Pinksterdagen vol tegen aan te kunnen gaan.

Gedreven door het niet aflatend succesbejag van het typische Rotterdam wederopknapsnoep overweegt de maatschappelijk verantwoordelijke gelegenheids-ondernemer Ouwerkerk ook om een speciale Sofia Kinderziekenhuis-ijsproductielijn te lanceren op termijn.

Onze Snoopvloggievlog-noviteitenspotter Jack F Kerklaan valt de drukke snoepproducent Olaf Ouwerkerk een wijle lastig en jaagvraagt voor u achter de nodige wetens- en wederwaardigheden aan.....