Treijtel herstellende van zware operatie Eddy Treijtel

Oud-Feyenoord keeper Eddy Treijtel is herstellende van een zware operatie na inwendige bloedingen. De 71-jarige voormalig doelman werd tijdens zijn verblijf in Spanje na klachten met zijn slokdarm opgenomen in het ziekenhuis en raakte zelfs in coma. Er werd in het Spaanse ziekenhuis een stent in zijn slokdarm geplaatst en momenteel is zijn situatie stabiel.

Treijtel revalideert in het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam en zal binnenkort moeten aansterken in een zorghotel. Treijtel werd in 1968 door Feyenoord gekocht van XerxesDHC en won met Feyenoord vele prijzen. In de Europacup 1 finale in Milaan tegen Celtic werd Treijtel verrassend gepasseerd door trainer Ernst Happel en stond Eddy Pieters Graafland onder de lat. Verder wordt Treijtel nog altijd herrinnerd aan het incident op het Kasteel tijdens Sparta-Feyenoord toen hij een meeuw uit de lucht schoot na een uittrap.