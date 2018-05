RijnmondExamenkoorts (6): Wel of niet nakijken?

De eerste week van de eindexamens zit er bíjna op, maar er moeten nog wat toetsen gemaakt worden. Vmbo'ers gaan aan de slag met de examens aardrijkskunde en natuurscheikunde, havisten staat Duits en economie te wachten en vwo'ers maken vrijdag de examens filosofie en Nederlands.

Voor havist Mitzi is deze dag het spannendst. Ze staat een 5,2 voor economie. "Ik moet een 5 halen, anders ga ik te diep zakken en is het foute boel. Ik heb hier, in tegenstelling tot andere vakken, wél hard voor geleerd."

Want tja, die voorbereiding van Mitzi.... "Je kan zeggen dat er iets in mijn schema niet helemaal precies klopt", vertelt ze vrijdagochtend lachend op Radio Rijnmond. Voor haar filosofie-examen, waarover ze woensdag vertelde, had ze wel wat beter kunnen leren. "Ik denk dat dat de slechtste toets is die ik gemaakt heb."

Nakijken

Sterker nog: bepaalde examens durft ze niet eens na te kijken, omdat ze bang is voor het resultaat. "Dat ik dan door het nakijken het vertrouwen verlies in de rest van de examens...".

Met dat nakijken heeft Tim (havo) minder moeite.



Hij maakt zich daarnaast ook wat minder zorgen over economie dan Mitzi.Dat geldt ook voor Joanne. Met haar post-its, samenvatting en markeerstift is zij klaar voor vandaag. Kom maar op met dat examen!

