Esther van Berkel keert terug bij Sliedrecht Sport. De volleybalster speelde eerder al vierenhalf seizoen bij de regerend landskampioen. De passer-loper leverde in die periode een belangrijke bijdrage aan het veroveren van drie landstitels, een Super Cup en nationale beker.

“Esther is een ervaren, hardwerkende speelster die met haar kwaliteiten en leeftijd zorgt voor balans in de selectie. Gelukkig is volleyballen bij Sliedrecht Sport te combineren met haar studie en co-schappen. Ik ben zeer verheugd met deze sterke aanvulling”, aldus trainer/coach Vera Koenen.

Van Berkel: “Na het telefoontje van Vera was ik meteen enthousiast om weer bij Sliedrecht Sport te gaan spelen. De afgelopen twee jaar was het niet mogelijk om mijn studie met het zaalvolleybal te combineren. In het laatste jaar van mijn studie is die mogelijkheid er wel. Ik heb erg veel zin om aan de slag te gaan met dit nieuwe team en ook komend seizoen weer voor de triple te gaan.”

Eerder deze week legde Sliedrecht Sport al Demi Korevaar vast. Zij komt over van het Talentteam. Jolijn de Haan, diagonaalspeelster, schuift vanuit het tweede door naar de hoofdmacht.