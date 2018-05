Deel dit artikel:











Cao-akkoord voor margarinetak Unilever

Vakbonden CNV en FNV hebben met Unilever een akkoord bereikt over de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van de Blue Bandfabriek in Rotterdam. Er is een sociaal plan en een nieuwe cao voor de aankomende drie jaar opgesteld.

Het sociaal plan is belangrijk, omdat Unilever bezig is met de overheveling van de margarinetak. Deze tak is verkocht aan investeringsmaatschappij KKR. De driehonderd medewerkers die overgaan naar deze maatschappij, krijgen een cao die inhoudelijk gelijk is aan de huidige cao van Unilever. Zo krijgen de medewerkers over drie jaar een loonsverhoging van meer dan 7% en een pensioenregeling die gelijkwaardig is aan de huidige regeling bij Unilever. Eind mei zijn er ledenbijeenkomsten, waar de vakbonden het onderhandelingsresultaat voorleggen aan de leden.