Ontsnapte gevangene gevonden in Rotterdams eetcafé

Een man die maandag wist te ontsnappen toen hij naar de gevangenis in het Brabantse Grave werd gebracht, is donderdagavond aangehouden in Rotterdam. Hij zat in een eetcafé aan de Oude Binnenweg.

De gedetineerde slaagde er begin deze week in om uit de onopvallende politieauto te stappen en weg te rennen. De politie is dagenlang naar hem op zoek geweest. De man is een 39-jarige Belg, die al zo'n dertig jaar in Nederland woont. Hij is bij de politie en justitie bekend vanwege vermogensdelicten. Ook heeft hij in België nog een gevangenisstraf open staan. De Zuiderburen hadden daarom een verzoek tot uitlevering gedaan. In Nederland wordt hij verdacht van onder andere oplichting. Daarvoor zat hij sinds augustus 2017 vast.