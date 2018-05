Berghuis en Vilhena bij Oranje, Vormer debuteert

Bondscoach Ronald Koeman heeft de Feyenoorders Steven Berghuis en Tonny Vilhena opgenomen in de selectie voor de vriendschappelijke interlands van het Nederlands elftal tegen Slowakije en Italië.

Ook oud-Feyenoorder Ruud Vormer, tegenwoordig succesvol in België bij Club Brugge, mag zich bij Oranje melden. Hij debuteert in de 25-koppige selectie. Nederland speelt eind mei in Trnava tegen Slowakije, daarna wacht nog een wedstrijd in Turijn tegen de Italianen, die net als Oranje komende zomer ontbreken op het WK.

Koeman heeft ook de ex-Feyenoorders Stefan de Vrij, Terence Kongolo, Georginio Wijnaldum, Daryl Janmaat, Nathan Aké (jeugd) en Eljero Elia opgeroepen, net als de voormalig Sparta-spelers Kevin Strootman en Marten de Roon. Memphis Depay, die in de opleiding van Sparta heeft gespeeld, is er ook bij.