Deel dit artikel:











Simon Gustafson van Feyenoord naar FC Utrecht Simon Gustafson

Simon Gustafson vervolgt zijn loopbaan bij FC Utrecht. De 23-jarige middenvelder werd door Feyenoord dit seizoen al verhuurd aan Roda JC, dat degradeerde uit de eredivisie. Gustafson tekent in Utrecht voor vier jaar. De Zweed had in Rotterdam nog een doorlopende verbintenis tot medio 2019.

Gustafson speelde sinds 2015 bij Feyenoord. In zijn eerste jaar kwam hij nog regelmatig aan spelen toe, maar in het kampioensjaar was zijn bijdrage nihil. Bij Roda JC was Gustafson wel een belangrijke speler, met tien competitiegoals. Eerder legde FC Utrecht onder andere al Joris van Overeem (oud-FC Dordrecht) vast. Yassin Ayoub vertrekt, hij is komend seizoen juist in de Kuip te bewonderen.