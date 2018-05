'Mijn haar verliezen was nog het allerergste'

'Ik doe dit wel even', dacht Patricia Berkhof toen ze de diagnose borstkanker kreeg. De praktijk bleek anders. "Mijn haar verliezen was nog het allerergst."

"Mijn borst maakte niet uit, maar mijn haar. Dat vond ik echt een drama, vind ik nog een drama", vertelt Patricia. "Ik hoop dat ik heel oud mag worden en dat ik het geluk weer mag gaan vinden."

​Eén op de drie mensen in Nederland krijgt ooit in zijn leven kanker. Vroeg of laat krijgen we dus allemaal met deze ziekte te maken, of het nou als patiënt is, in onze directe omgeving of professioneel. In deze serie horen we hoe kanker, op verschillende manieren, een rol in ons leven speelt.