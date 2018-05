Oudste slagerij in Rotterdam-Crooswijk stopt na 123 jaar

De oudste slagerij van Crooswijk gaat na bijna 123 jaar sluiten. Na zeven generaties vindt Bram Haak van Slagerij Haak het wel mooi geweest: "Ik ga mijn klanten en Crooswijk wel missen", schrijft hij in een Facebookbericht.

De slagerij werd in 1896 geopend door Brams over-overgrootvader. Het is de oudste en nog enige slager op de Crooswijkseweg, waar ooit tien slagers een winkel hadden.

De familie Haak heeft nog een slagerij geopend in Capelle aan den IJssel. In die slagerij werkt Brams zoon Stefan en die blijft gewoon open. Zijn broer Sander, die in Crooswijk staat, gaat zijn broer in Capelle helpen. Ook blijft hij op evenementen en festivals staan met gehaktballen, schrijft Bram Haak in het bericht.

Beroemd in Rotterdam

Vorig jaar stonden de beide broers met hun eigen gehaktbal in de top tien van Nederland. De slager is ook een van de weinige in Rotterdam die uierboord maakt. Een gerecht gemaakt van koeienuiers dat vroeger gegeten werd door arme arbeiders, maar nu als delicatesse populairder wordt.

De slagerij werd onlangs nog gefilmd voor de mini-documentaire Crème de la Crooswijk, een intiem portret van Crooswijkers en hun volksbuurt, gemaakt door Powned en uitgezonden op de NPO.

Voor klanten en buren die afscheid willen nemen, organiseert de familie een receptie op de laatste dag dat de winkel open is: 23 juni 2018.

RTV Rijnmond maakte vorig jaar een reportage over de prijswinnende gehaktballen van de

broers Haak.