Schietpartij in Charlois; drie mannen opgepakt Foto: MediaTV

In de Slotboomstraat in Rotterdam-Charlois is vrijdagmiddag een schietpartij geweest. De politie heeft drie mannen aangehouden.

Bij de schietpartij zijn geen gewonden gevallen. De politie is een onderzoek gestart. Ook is er een auto in beslag genomen.