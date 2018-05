Beveiliger ontkent fatale schop Jip Jurg

De beveiliger die vastzit voor de dood van Rotterdammer Jip Jurg ontkent hem te hebben geschopt. Dat bleek vrijdag tijdens de eerste zitting in de rechtzaak.

Jip Jurg overleed in januari van dit jaar , nadat hij een feest had bezocht in de Rotterdamse Schouwburg tijdens het filmfestival. Jurg kreeg ruzie met een beveiliger en werd op de grond gedrukt. Daar zou hij door een andere beveiliger zo hard in de buik zijn geschopt, dat hij aan inwendige bloedingen is overleden.

Trofee

De 37-jarige verdachte zegt dat hij hooguit per ongeluk eenmaal op het slachtoffer is gaan staan. Hij vindt dat hij onschuldig is en wil worden vrijgelaten . Advocate Pieterse: ”Hij is enorm aangedaan door de dood van Jip Jurg.”

Justitie wijst erop dat de beveiliger vaker betrokken is geweest bij vechtpartijen met bezoekers. “Filmpjes daarvan lijkt hij als een trofee te bewaren op zijn telefoon”, zegt justitie. In één geval in 2016 zal de man daarvoor apart worden berecht.

Onder ede

Justitie denkt verder dat de aanwezige andere beveiligers op het Schouwburgplein niet de waarheid hebben gesproken. “Het zijn belangrijke getuigen, stonden er met de neus bovenop. Maar ze zeggen niets over de schop, uit angst voor de verdachte of uit solidariteit.” Justitie wil de beveiligers onder ede laten horen.