Klus geklaard: laatste patiënt Daniel den Hoed is verhuisd De nieuwe hoofdingang

Na een dag hard werken is het officieel: de allerlaatste patiënt van de Daniel den Hoed kliniek is overgebracht naar de nieuwe locatie van het Erasmus MC in Rotterdam. Om 14:15 uur arriveerde de laatste speciale verhuiswagen bij het ziekenhuis aan het Dr. Molewaterplein.