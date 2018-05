Overvallers duwen en beroven 71-jarige vrouw

Een 71-jarige vrouw is donderdagochtend van haar rollator geduwd en beroofd. Dat gebeurde bij de lift op metrostation Marconiplein in Rotterdam.

De vrouw was donderdag naar de markt geweest en liep terug richting het metrostation. Daar aangekomen, stonden er plots drie jongens achter haar. De vrouw kreeg een duw en viel op de grond. Ook haar rollator werd omgegooid.

De drie jongens namen haar zwarte handtas mee. Bij de beroving raakte de vrouw gewond aan haar knieën. De politie vermoedt dat er mogelijk nog een vrouw beroofd is en is op zoek naar haar of naar getuigen van de beroving.