Deel dit artikel:











Jacobs over videoreferee: 'Grote schande dat dit is gebeurd' Rob Jacobs

Rob Jacobs heeft geen goed woord over voor het optreden van scheidsrechter Allard Lindhout en videoreferee Jeroen Manschot in de wedstrijd FC Emmen - Sparta, donderdagavond in de play-offs. Sparta kreeg, ondanks het gebruik van videobeelden, geen strafschop nadat Stijn Spierings overduidelijk naar de grond werd gewerkt door Alexander Bannink. "Een grote schande dat dit is gebeurd", zegt Jacobs, oud-trainer van Sparta, Feyenoord en Excelsior.

"Het duurde allemaal drie minuten, te gek voor woorden, en dan komt ie tot deze conclusie. De videoscheidsrechter had maar één ding moeten zeggen: je moet een penalty geven. Het was een honderd procent penalty. De scheidsrechter had al helemaal niet hoeven kijken. De videoscheidsrechter heeft direct geconstateerd dat dit een penalty was. Nu is Sparta met 0-0 naar huis gegaan, een totaal andere uitgangspositie." "Ik heb nog nooit twee van zulke flapdrollen gezien, dit kan beslissend zijn", vervolgt Jacobs. "Je denkt dat het beter gaat, maar ze durven geen beslissingen te nemen. Te gek voor woorden. Die twee mogen nooit meer op een veld staan. Het is echt om te huilen." Luister hierboven naar het hele gesprek van Jacobs met Marcia Tap in het programma Middag aan de Maas.