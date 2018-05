Deel dit artikel:











Politie zoekt opvarenden watertaxi na botsing Foto: MediaTV Foto: AS Media

De politie is op zoek naar de mensen die in de watertaxi zaten die zaterdag op de Nieuwe Maas in Rotterdam botste met een motorsloep. Door het ongeluk belandden twaalf opvarenden van de sloep, onder wie de schipper, in het water.

Drie van hen raakten gewond en moesten voor behandeling naar een ziekenhuis worden gebracht. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Boompjes vlak bij de Erasmusbrug. De te water geraakte mensen werden door omstanders en toegesnelde hulpdiensten uit het water gehaald. De sloep zonk en moest worden geborgen. Voor het onderzoek bekijkt de politie camera- en radarbeelden. Ook is met de mensen die op de motorsloep zaten en andere getuigen gesproken. Alleen de opvarenden van de watertaxi heeft de politie nog niet gesproken. Zij werden na het ongeval op de kade afgezet, waarna ze hun weg vervolgden.