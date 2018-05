Deel dit artikel:











Miquel Nelom keert terug in selectie Sparta Sparta-verdediger Miquel Nelom

Miquel Nelom keert terug in de selectie van Sparta voor de return tegen FC Emmen komende zondag. De linksback ontbrak donderdag in het eerste duel in de finale van de play-offs vanwege liesklachten.

Het ziet ernaar uit dat trainer Dick Advocaat zijn opstelling opnieuw gaat wijzigen. Thomas Verhaar en Stijn Spierings, in Emmen nog basisspeler, lijken op de bank te beginnen. "Als wij het thuis niet afmaken tegen FC Emmen, zijn we het niet waard", vindt Advocaat. "Gelijkspelen bij Emmen is gewoon een goed resultaat. Zij hebben een aardige ploeg, 0-0 is een goede uitslag, maar we hoopten daar een goal te maken. Dat is niet gelukt." Sparta - FC Emmen is zondag live te volgen op Radio Rijnmond. Dat duel begint om 14.30 uur.