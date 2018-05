Deel dit artikel:











Chemours-dossier kost gemeente Dordrecht tot nu toe 7 ton

De gemeente Dordrecht was in 2016 en 2017 in totaal 700 duizend euro kwijt aan het Chemours-dossier. Bij ongeveer de helft daarvan gaat het om loonkosten van medewerkers die aan het dossier werken. Een deel van het geld werd besteed aan de kosten voor verschillende onderzoeken.

"We weten wat de onderzoeken hebben gekost en dat wij daar heel veel tijd in hebben gestopt, dus dat het een fors bedrag was, dat verbaast ons niet", zegt een woordvoerder van de gemeente vrijdag tegen RTV Rijnmond. De gemeente Dordrecht heeft meebetaald aan een moestuinonderzoek (30 duizend euro) en een regionaal bodemonderzoek (34 duizend euro). De gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht hebben begin dit jaar Chemours aansprakelijk gesteld voor de kosten. Omdat het dossier nog niet is afgesloten, verwacht de gemeente dat de kosten nog verder gaan oplopen. "Daar gaan zeker nog kosten gemaakt worden, daarom is in de aansprakelijkheidsclaim ook vermeld dat het gaat om gemaakte én eventueel nog te maken kosten."