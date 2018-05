Sneak preview van de nieuwe ledverlichting Willemsbrug

Mensen die donderdagavond een blik wierpen op de Willemsbrug, kregen een sneak preview van hoe de vernieuwde brug eruit komt te zien. Donderdagavond werd de nieuwe ledverlichting getest.

Vanaf 15 juni wordt de brug elke avond verlicht in rood licht, zodat de brug er nog roder uitziet. Op die dag komt een feestelijk moment om het einde van de renovatie te vieren.