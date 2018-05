Rotterdamse juffen en meesters lopen mee tijdens Nacht van de Vluchteling

Voor het derde jaar op rij loopt een team van juffen en meesters van de Pabo Hogeschool Rotterdam mee met de Nacht van de Vluchteling. Deelnemers zamelen daarmee geld in voor noodhulp aan vluchtelingen over de hele wereld.

"De eerste keer liep ik op normale schoenen, maar die heb ik snel vervangen voor wandelschoenen", vertelt initiatiefnemer Annet Rademakers. "Als je die 40 kilometer loopt, sta je heel even in de schoenen van de vluchtelingen. Maar wij kunnen daarna gewoon weer in ons bedje kruipen."

De Nacht van de Vluchteling vindt plaats in de nacht van 16 op 17 juni. Burgemeester Aboutaleb zal het startsein geven in de Maassilo, waarna de lopers aan de tocht van 40 kilometer naar Den Haag beginnen.

Andere steden

Ook in andere steden in Nederland wordt gewandeld voor vluchtelingen. Andere routes van het evenement beginnen in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen. Een woordvoerder van Stichting Vluchteling schat dat zo’n tien procent van de deelnemers een vluchtelingenachtergrond heeft.

Tekst gaat onder de Tweet verder



Bekende lopers zijn Waldemar Torenstra en Johnny de Mol. Ook Wie is de Mol-presentator Art Rooijakkers is verbonden aan het evenement.