Geldboete voor 'dollemansrit' Schiebroek Ongeluk na dollemansrit Ringdijk - Rotterdam

De rechter heeft een 54-jarige automobilist uit Rotterdam een boete gegeven van 5000 euro, omdat hij meerdere ongelukken had veroorzaakt. De man reed in november 2015 met ongeveer 110 km per uur over een fietspad langs de Ringdijk in Rotterdam Schiebroek.

Daarbij heeft hij meerdere fietsers geraakt. Hij kwam tot stilstand tegen een RET-bus. De man leed aan Multiple Sclerose. Volgens de rechter is het mogelijk dat de bestuurder een spasme kreeg, waardoor hij zijn voet niet van het gaspedaal kon halen. De rechter vindt dat de man nooit achter het stuur had mogen kruipen. Volgens de rechter is het een wonder dat er destijds geen doden zijn gevallen. Een celstraf of taakstraf was niet aan de orde, omdat de man daar inmiddels te ziek voor is.