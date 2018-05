Deel dit artikel:











Discussie in FC Rijnmond: 'Lindhout had nog langer de tijd moeten nemen' Van Tiggelen en Andriessen in FC Rijnmond

In onze voetbaltalkshow FC Rijnmond ging het uiteraard over het meest bepalende moment bij Emmen - Sparta (0-0). Scheidsrechter Allard Lindhout maakte gebruik van videobeelden om te bepalen of Sparta een strafschop verdiende, maar besloot zelfs met die beelden om er geen te geven.

Dat kwam mede omdat Lindhout de beelden slechts vanuit één camerastandpunt te zien kreeg, terwijl de Video Assistent Referee (VAR) Jeroen Manschot het betwiste moment (vasthouden van Robert Mühren) wel vanuit meerdere hoeken kon terugzien. "Het is gewoon belachelijk hoe het is gegaan," vindt oud-Spartaan Aad Andriessen in FC Rijnmond. "Ik zou zeggen, het duurde nu bijna twee minuten, dan duurt het maar drie minuten. Dan moet hij in mijn ogen gewoon een strafschop geven." Ook Adri van Tiggelen is het daar mee eens. "Als je als scheidsrechter naar de kant loopt om iets terug te zien, en je krijgt niet het juiste shot, dan moet je op je strepen gaan staan." Bekijk hierboven de gehele uitzending van FC Rijnmond terug, waarin ook wordt vooruit gekeken naar de return op Spangen van komende zondag.