LIVE: De Rijnmond eSoccer Cup

Fanatieke gamers nemen het vrijdagavond tegen elkaar op tijdens Rijnmond eSoccer Cup. Dat is hieronder LIVE te volgen.

Uit de hele regio komen 32 spelers bij elkaar om hun amateursportclub te vertegenwoordigen. In het gebouw van RTV Rijnmond strijden ze om die felbegeerde allereerste Rijnmond eSoccer Cup.

Het toernooi is te volgen via onze Facebookpagina en Twitch . De hele uitzending is later terug te kijken via YouTube.

De eSoccer Cup wordt georganiseerd door RTV Rijnmond en WePlay Esports