Thijs Verkuil wint Rijnmond eSoccer Cup

Thijs Verkuil heeft de eerste editie van de Rijnmond eSoccer Cup gewonnen. De gamer van vv Nieuwerkerk was in de finale te sterk voor Raav van der Eijk van Excelsior Maassluis.

In totaal deden 32 spelers mee aan de regiofinale. Zij konden zich plaatsen via een voorronde die bij hun eigen amateurvoetbalclub was gehouden.

Thijs kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong en liep uit tot 4-0, maar Raav wist de spanning terug te brengen door vlak voor rust de achterstand te verkleinen tot 4-2.

In de tweede helft kreeg Raav een strafschop, waarna de spanning in de wedstrijd weer helemaal terug was. Toch lukte het hem niet om de gelijkmaker te scoren. Hierdoor won Thijs de finale met 4-3.

Het as de eerste editie van de eSoccer Cup. Het toernooi werd georganiseerd door RTV Rijnmond en WePlay Esports.