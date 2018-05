Rijnmond is Gers: 'De Maas mist verbinding met de stad'

De Maas moet veel meer aansluiten op de binnenstad van Rotterdam. Dat zeggen Wim Pijbes van Stichting Droom en Daad en Gijsbregt Brouwer van de Buik van Rotterdam in het programma Rijnmond is Gers.

"Als je nu naar de Parkkade kijkt dan is het een Oost-Duits rangeerterrein", zegt Wim Pijbes. Met de stichting Droom en Daad investeert hij in cultuur in Rotterdam. "Langs de kades van de Maas zou veel meer groen moeten komen."

Wim Pijbes van Stichting Droom en Daad.



Ook Gijsbregt Brouwer vindt dat Rotterdam zich veel meer op de rivier moet richten. "Zorgen voor een ondertunneling van De Boompjes", zegt Brouwer. "Als je daar dan een zaak als Biergarten begint, wordt het ontzettend druk."

Gijsbregt Brouwer van de site de Buik van Rotterdam



Naast Pijbes en Brouwer was ook Kim Heinen te gast in de maandelijkse talkshow. Heinen is International Press Officer bij Rotterdam Partners. Ze faciliteert buitenlandse journalisten die verhalen maken over Rotterdam. The Guardian, New York Times en The Huffington Post; ze ontdekten de stad allemaal aan de hand van Heinen.

Wat is het beste bewaarde geheim van Rotterdam? "Door de ogen van buitenlandse media zijn dat de kunstwerken in de buitenruimte."

Kim Heinen van Rotterdam Partners



Aflevering 2 van Rijnmond is Gers! wordt zaterdag om 17.00 uur uitgezonden. Het programma is een samenwerking tussen RTV Rijnmond en het magazine Gers!. De show wordt