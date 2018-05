Oud-Beijerlandse dames uitgezwaaid naar Parijs voor Roparun

Met 26 dames zijn ze vrijdagmiddag vertrokken naar Parijs, het Roparunteam De Blije Beijerlanders uit Oud-Beijerland. Het is voor het eerst dat de vrouwen in deze samenstelling meedoen aan het evenement. Ze werden uitgezwaaid in de Nobelstraat door vrienden en familie.

Ada Schipper kwam met het idee voor het team. “Twee tantes van me hebben de ziekte. En dus stond ik vorig jaar de deelnemers langs de kant aan te moedigen en toen dacht ik, we moeten zelf ook meedoen!”

Het team bestaat vooral uit vriendinnen van elkaar en komt bijna volledig uit de Hoeksche Waard.

Kippenhok

“Het is wel een kippenhok, zo’n damesteam”, geeft loper Carmen Naaktgeboren toe. “Maar echt vreselijk leuk! We dachten er nog aan één man mee te nemen voor de zware dingen, maar dat is helemaal niet nodig.”

Er doen dit jaar opvallend veel teams mee uit Oud-Beijerland aan de 500 kilometer lange estafetteloop, elf in totaal. Schipper: “Ja opvallend inderdaad! Maar er is geen team met zoveel girlpower als wij!” De meiden kijken dan ook enorm uit naar de doorkomst in het dorp. Ze zijn van plan dit stuk ook met het volledige team te doen.

Alle tassen in de bestelbusjes krijgen was voor vertrek nog wel een uitdaging. “Dat heb je met een vrouwenteam hè. Maar iedereen heeft zich toch nog aardig aan de regels gehouden”, aldus chauffeur Jonna van Dongen.

Meidenweekend

Bij het afscheid zijn er even tranen bij met name de moeders en kinderen. Maar als de busjes dan hard toeterend wegrijden verschijnt er bij iedereen een grote glimlach. “Het is net alsof we allemaal op meidenweekend gaan, een soort vakantie! Onvergetelijk wordt het!”

Rond kwart over drie gaan De Blije Beijerlanders zaterdag hun tocht van Parijs naar Rotterdam starten. De verwachting is dat ze dan maandag tussen 13 en 14 uur doorkomen in Oud-Beijerland. Bij restaurant Soffree staat hun fanclub ze dan op te wachten. “Ja dat wordt natuurlijk fantastisch!”