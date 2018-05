'Jammer, Daniël den Hoed hoort bij Zuid'

De bekendste 'ziekenhuisstraat' van Rotterdam is niet meer. Na het Zuiderziekenhuis verdwijnt nu ook de Daniël den Hoed-kliniek van de Groene Hilledijk. Op straat in Vreewijk wordt met gemengde gevoelens gereageerd.

Meneer Van Dongen is aan de wandel met zijn hondje Mojito. Gevraagd naar het verdwijnen van 'de Daniël' ziet hij als eerste een voordeel. "Kunnen we weer parkeren!" Het kon druk zijn op de Groene Hilledijk vanwege alle bezoekers.

Doordenkend komt het diepere gevoel boven. "Het is jammer dat het ziekenhuis weg gaat. Dit hoort bij Zuid. We zijn er trots op. De Daniël den Hoed heeft een wereldnaam. Hier is het onderzoek naar kanker begonnen."

Mevrouw De Vries is al een dagje ouder en woont haar hele leven in Vreewijk. Ze kent zelfs de dagen nog voor het kankerinstituut. "Het was een reumacentrum. Ja, zelfs dat heb ik nog meegemaakt", lacht ze.

Ook de Vreewijkse dame betreurt het vertrek. "Ik ben vrijwilliger geweest. We brachten iedere week bloemen naar het stiltecentrum en ontstaken de kaarsen. Daar hadden mensen soms behoefte aan als ze het zwaar hadden. Ik vind het jammer."

Beiden hebben een beetje vrees voor wat er terugkomt. Dat is namelijk nog in enige nevelen gehuld. In ieder geval zal het pand worden gesloopt en gaat uiteindelijk een projectontwikkelaar aan de slag om er waarschijnlijk woningen te creëren.