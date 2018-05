Deel dit artikel:











Politie rukt massaal uit voor 'iemand in brand' Foto: streetview

Groot alarm vrijdag in Rotterdam-Hillegersberg. Bij de 112-meldkamer kwam rond 11:00 uur een melding binnen dat iemand in brand stond in de Ajaxstraat.

Politie en brandweer werden direct met loeiende sirenes en hoge snelheid naar de straat gestuurd. Daar aangekomen konden ze niemand vinden. Op het opgegeven adres was niemand thuis. Het werd al snel duidelijk dat het om een valse melding ging. Onderzoek leidde naar een 17-jarige Rotterdammer. Hij moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden voor het doen van de valse melding. De politie waarschuwt dat het doen van een valse melding levensgevaarlijk en strafbaar is.

"Er zijn altijd mensen zijn die écht hulp nodig hebben, omdat ze een hartstilstand hebben, hun huis in brand staat, of worden overvallen. De kans bestaat dat zij 112 niet kunnen bereiken, omdat iemand anders een grap uithaalt", aldus de politie.