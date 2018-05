Thijs Verkuil wint RTV Rijnmond E-Soccer Cup 2018

Thijs Verkuils is de trotse winnaar van de RTV Rijnmond E-Soccer Cup

Thijs Verkuil is de grote winnaar geworden van de RTV Rijnmond E-Soccer Cup 2018. De 17-jarige gamer uit Nieuwerkerk aan den IJssel versloeg vrijdagavond in de finale Raav van der Eijk uit Maassluis met 4-3.

De finaleronde van de eerste editie van de RTV Rijnmond E-Soccer Cup werd gespeeld in de entreehal van het Rijnmond-pand aan de Lloydstraat. 32 spelers en hun aanhang zorgden voor een bomvolle bijeenkomst die van de eerste tot de laatste wedstrijd spannend was.

Er werd gespeeld met de game FIFA 18 en opvallend was het dat heel veel gamers Real Madrid als favoriete team kozen. Zo kon het dus gebeuren dat de vier halve finalisten allen met de club van Cristiano Ronaldo aantraden.

Winnaar Thijs Verkuil ging naar huis met een grote wisselbokaal en een Nintendo Switch, beschikbaar gesteld door www.budgetgaming.nl. Zijn meegekomen moeder werd beloond met een fles Champagne. De prijzen werden uitgereikt door Frank van der Slot, de speler die namens Sparta uitkomt in de E-divisie. In de strijd om het brons was Leon den Boef met 6-2 te sterk voor Senna Muis.

RTV Rijnmond organiseerde de E-Soccer Cup in samenwerking met We Play E-Sports.